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    Главная / Торги / Извещение о проведении закупки кабеля OLFLEX

    Извещение о проведении закупки кабеля OLFLEX

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705450Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки кабеля OLFLEXЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705450

    Уникальный номер закупки

    352

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Извещение о проведении закупки кабеля OLFLEX

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-69-91

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    P.Raspopov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Распопов Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Извещение о проведении закупки кабеля OLFLEX

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 11:00 GMT +319.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705450Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки кабеля OLFLEXЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 11:0019.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705450Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведении закупки кабеля OLFLEXЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201719.06.2017 15:0019.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705450Подведение итогов не позднее Извещение о проведении закупки кабеля OLFLEXЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведении закупки кабеля OLFLEX

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.31.11.000

    Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 3х1,5; ф."Lappkabel""

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 3G1,5; ф."Lappkabel""

    Кол-во: 70

    "Позиция 3"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 3х2,5 зак.№00100933; ф."Lappkabel""

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 2х4; ф."Lappkabel""

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 2х1,5 зак.№00100634; ф."Lapp Group""

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX ROBUST; 3х0,75 зак.№0022719; 215 C; ф."Lapp Group""

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 2x2,5 №4533021; ф.LappGroup"

    Кол-во: 400

    "Позиция 8"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 1x2,5 №4533001; ф.LappGroup"

    Кол-во: 120

    "Позиция 9"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 3G2,5 зак.№0010087; ф."Lappkabel""

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 2х2,5; ф."Lappkabel""

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 2х1,5 №4533020; ф."LappGroup""

    Кол-во: 675

    "Позиция 12"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 7G1,5 №4533111; ф."LappGroup""

    Кол-во: 310

    "Позиция 13"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX ROBUST; 215 C; 3х1,5 зак.№0022750; ф."Lapp Group""

    Кол-во: 250

    "Позиция 14"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 4G1,5 №4533063; ф."LappGroup""

    Кол-во: 195

    "Позиция 15"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX ROBUST; 215 C; 18G1,5 зак.№0022761; ф."Lapp Group""

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "КАБЕЛЬ; UNITRONIC BUS CAN; 2x2x0,34; зак.№2170264; ф."LappGroup""

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 4х6 №4533070; ф."LappGroup""

    Кол-во: 80

    "Позиция 18"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 4х1,5 №00101294; ф."LappGroup""

    Кол-во: 70

    "Позиция 19"

    "КАБЕЛЬ; UNITRONIC LiHCH (ТР); 2х2х0,5; №0038602; ф.LappGroup"

    Кол-во: 250

    "Позиция 20"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 3х0,75 №00101254; ф."LappGroup""

    Кол-во: 150

    "Позиция 21"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 3х1,5 №4533030; ф."LappGroup""

    Кол-во: 300

    "Позиция 22"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 3х2,5 №4533032; ф."LappGroup""

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 3х4 №4533034; ф."LappGroup""

    Кол-во: 40

    "Позиция 24"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 3х16 №4533040; ф."LappGroup""

    Кол-во: 250

    "Позиция 25"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 3х10 №4533038; ф."LappGroup""

    Кол-во: 250

    "Позиция 26"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 5G1,5 №4533093; ф."LappGroup""

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 3х6 №4533036; ф."LappGroup""

    Кол-во: 70

    "Позиция 28"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 4G1,5 арт.00100654; ф."LappGroup""

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 2х4 №4533022; ф."LappGroup""

    Кол-во: 250

    "Позиция 30"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 2х10 №4533024; ф."LappGroup""

    Кол-во: 120

    "Позиция 31"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 7х1,5 №4533112; ф."LappGroup""

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 4х1,5 №4533064; ф."LappGroup""

    Кол-во: 150

    "Позиция 33"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 4х2,5 арт.4533066; ф."Lapp Group""

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 12х1,5 №4533114; ф."LappGroup""

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "КАБЕЛЬ; H07RN-F; 4х10 арт.4533072; ф."Lapp Group""

    Кол-во: 75

    "Позиция 36"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX ROBUST; 7х1,5 зак.№0022757; 215 C; ф."Lapp Group""

    Кол-во: 450

    "Позиция 37"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 3G1,5; ф."Lappkabel""

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 3х2,5 зак.№00100933; ф."Lappkabel""

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "КАБЕЛЬ; OLFLEX CLASSIC 100; 2х1,5 зак.№00100634; ф."Lapp Group""

    Кол-во: 50

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    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 17:36
    Дата аукциона:
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