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Номер извещения
ГП705445
Уникальный номер закупки
014
Наименование закупки
Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург-Товарный – cт. Камышта Красноярской ж/д, заявка 014
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 09:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-59-39
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
l.chasovskikh@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Часовских Лариса Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург-Товарный – cт. Камышта Красноярской ж/д, заявка 014
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 11:00 GMT +319.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705445Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург-Товарный – cт. Камышта Красноярской ж/д, заявка 014Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 11:0019.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705445Дата и время вскрытия заявок Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург-Товарный – cт. Камышта Красноярской ж/д, заявка 014Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705445Подведение итогов не позднее Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург-Товарный – cт. Камышта Красноярской ж/д, заявка 014Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление приватных вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту ст. Екатеринбург-Товарный – cт. Камышта Красноярской ж/д, заявка 014
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
49.20
49.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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