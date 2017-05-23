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Номер извещения
ГП705452
Уникальный номер закупки
046-ЗП/17-154
Наименование закупки
Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
o.nelyubova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нелюбова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 16:00 GMT +323.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705452Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 16:0023.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705452Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
05.06.2017 16:0005.06.2017 16:0005.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705452Подведение итогов не позднее Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская обл., ЯНАО, Надымский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
43.99.90.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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