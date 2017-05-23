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    Главная / Торги / Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП

    Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705452Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705452

    Уникальный номер закупки

    046-ЗП/17-154

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Ф. 2. Коммерческое предложение

    График выполнения работ

    Техническое задание

    Расчет стоимости

    Приложение №4. Регламент

    Приложение №5. Протокол

    Документация

    Изменения в извещении

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    o.nelyubova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелюбова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 16:00 GMT +323.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705452Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 16:0023.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705452Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    05.06.2017 16:0005.06.2017 16:0005.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705452Подведение итогов не позднее Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 16:0005.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705452Подведение итогов не позднее Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская обл., ЯНАО, Надымский районРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней, с момента подписания Заказчиком оригинала Акта сдачи-приемки работ (КС-2) с приложением Исполнительной документации, оригинала Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и получения Заказчиком оригинала счета-фактуры, оформленных Подрядчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП"

    Кол-во: 7

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