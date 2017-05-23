"Выполнение работ по приведению разведочных скважин в соответствие с правилами НиГП"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней, с момента подписания Заказчиком оригинала Акта сдачи-приемки работ (КС-2) с приложением Исполнительной документации, оригинала Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и получения Заказчиком оригинала счета-фактуры, оформленных Подрядчиком.