Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сетевого оборудования

    Поставка сетевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудования ZelaxМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705448

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сетевого оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГЕНТСТВО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА
    Все закупки и тендеры АНО АПИ

    Юридический адрес

    123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8

    Почтовый адрес

    123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8

    Контактный телефон

    +7 495 540-41-33

    Факс

    +7 495 540-47-37

    Адрес электронной почты

    info@investvostok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перфильева Ксения Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сетевого оборудования Zelax

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 19:00 GMT +319.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудования ZelaxМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705448Дата и время вскрытия заявок Поставка сетевого оборудования ZelaxМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 18:0031.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705448Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудования ZelaxМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевого оборудования Zelax

    Начальная цена

    667 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО АПИ
    Все закупки и тендеры АНО АПИ

    Адрес местонахождения

    123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель QSFP-DAC-1M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Блок питания ZES-3-PSM-AC220-600W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Коммутатор Zelax ZES (-3252GPXB) L3"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225693
    Поставка источников бесперебойного питания (ИБП) марки EATON, APC
    Поставка источников бесперебойного питания (ИБП) марки EATON, APC
    592050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Москва
    Все регионы
    Москва, Краснодарский край
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Маркетинговое исследование (Аэрофлот) № ГП225746
    Запрос предложений на поставку источников бесперебойного питания
    Запрос предложений на поставку источников бесперебойного питания
    592235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить