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Номер извещения
ГП705448
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сетевого оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8
Почтовый адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8
Контактный телефон
+7 495 540-41-33
Факс
+7 495 540-47-37
Адрес электронной почты
info@investvostok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перфильева Ксения Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого оборудования Zelax
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 19:00 GMT +319.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудования ZelaxМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 19:0019.05.2017 19:0019.05.2017 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705448Дата и время вскрытия заявок Поставка сетевого оборудования ZelaxМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого оборудования Zelax
Начальная цена
667 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 8
26.20.40.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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