Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика). Сроки оплаты – в рублях на основании подписываемого сторонами Акта сдачи-приемки услуг в течение 15 дней с момента подписания Акта Срок поставки: в течение не более чем 5 недель после получения оборудования для ремонта.