Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

DDP Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки; условия оплаты – 30% аванс против банковской гарантии, 60% - оплата с аккредитива против CMR с отметкой Екатеринбургской таможни, 10% -с аккредитива против Акта сдачи станка в эксплуатацию или 100% оплата по факту поставки