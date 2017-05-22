www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705440
Уникальный номер закупки
351
Наименование закупки
Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 08:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-57-23
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
S.Kireenkov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киреенков Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 08:00 GMT +322.05.2017 08:0022.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 08:0022.05.2017 08:0022.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705440Дата и время вскрытия заявок Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 15:0030.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705440Подведение итогов не позднее Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705440Подведение итогов не позднее Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО УралмашзаводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
28.41.22.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.