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    Главная / Торги / Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"

    Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 08:0022.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705440

    Уникальный номер закупки

    351

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 08:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Контракт для нерезидентов

    Заявка

    ТКП

    Перечень документов

    Изменения в извещении

    Требование по охране труда

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-57-23

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    S.Kireenkov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киреенков Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 08:00 GMT +322.05.2017 08:0022.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 08:0022.05.2017 08:0022.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705440Дата и время вскрытия заявок Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 15:0030.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705440Подведение итогов не позднее Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705440Подведение итогов не позднее Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО УралмашзаводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки; условия оплаты – 30% аванс против банковской гарантии, 60% - оплата с аккредитива против CMR с отметкой Екатеринбургской таможни, 10% -с аккредитива против Акта сдачи станка в эксплуатацию или 100% оплата по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.41.22.110

    Станки сверлильные металлорежущие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка радиально-сверлильного переносного станка с диаметром сверления 50 мм для механической обработки деталей в процессе сборки крупных узлов в ц. 50 для нужд ПАО "Уралмашзавод""

    Кол-во: 1

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