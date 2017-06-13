Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика). Оплата за поставленный Товар осуществляется следующим образом: 1) 90% от стоимости договора - в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Если счет-фактура получена Покупателем позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты получения Покупателем оригинала счета-фактуры без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату;2) «10% – в течение 30 дней после осуществления всего комплекса шеф-монтажных и пуско-наладочных работ». В случаи подачи альтернативного предложения на предоставление авансового платежа, обязательным условием является предоставление Поставщиком банковской гарантии, на сумму аванса. Срок поставки: Товар подлежит поставке в срок не более 60 рабочих дней с момента заключения договора. «Срок осуществления шеф-монтажных и пуско-наладочных работ: - Работы по шеф-монтажу выполняются в течение всего периода выполнения монтажных и пуско-наладочных работ. Заказчик обязан известить поставщика в письменной форме о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение 7 дней после получения письменного извещения о готовности заказчика к проведению шеф-монтажных работ поставщик направляет своих специалистов. - Работы по пуско-наладке выполняются в срок, предусмотренный Программой пусконаладочных работ, разработанной поставщиком и утвержденной заказчиком. Заказчик обязан известить поставщика в письменной форме о готовности к проведению пуско-наладочных работ. В течение 7 дней после получения письменного извещения о готовности заказчика к проведению пуско-наладочных работ поставщик направляет своих специалистов. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации). Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять не менее 24 месяца. Срок эксплуатации оборудования не менее 10 лет.