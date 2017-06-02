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    Главная / Торги / открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку канализационно-насосной станции на объект «Строительство КНС ПЗГ «Тихая» в районе Загородного шоссе в г. Оренбурге»

    открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку канализационно-насосной станции на объект «Строительство КНС ПЗГ «Тихая» в районе Загородного шоссе в г. Оренбурге»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705136531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канализационно-насосной станции на объект «Строительство КНС ПЗГ «Тихая» в районе Загородного шоссе в г. Оренбурге» г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2 стр.4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705136531

    Уникальный номер закупки

    63

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку канализационно-насосной станции на объект «Строительство КНС ПЗГ «Тихая» в районе Загородного шоссе в г. Оренбурге»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    Приложение 2 - Проект договора

    Приложение 4 - Критерии и порядок оценки заявок

    Приложение 5 - Квалификационные критерии оценки заявок

    Приложение 3 - Формы документов

    Изменения в извещении

    Приложение 1 - Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    g.rudenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Георгий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2 стр.4

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канализационно-насосной станции на объект «Строительство КНС ПЗГ «Тихая» в районе Загородного шоссе в г. Оренбурге»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705136531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канализационно-насосной станции на объект «Строительство КНС ПЗГ «Тихая» в районе Загородного шоссе в г. Оренбурге» г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2 стр.4

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705136531Дата и время вскрытия заявок Поставка канализационно-насосной станции на объект «Строительство КНС ПЗГ «Тихая» в районе Загородного шоссе в г. Оренбурге» г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2 стр.4

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2017 21:0001.09.2017 21:0001.09.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136531Подведение итогов не позднее Поставка канализационно-насосной станции на объект «Строительство КНС ПЗГ «Тихая» в районе Загородного шоссе в г. Оренбурге» г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2 стр.4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.201701.09.2017 21:0001.09.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136531Подведение итогов не позднее Поставка канализационно-насосной станции на объект «Строительство КНС ПЗГ «Тихая» в районе Загородного шоссе в г. Оренбурге» г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2 стр.4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канализационно-насосной станции на объект «Строительство КНС ПЗГ «Тихая» в районе Загородного шоссе в г. Оренбурге»

    Начальная цена

    4 031 086,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, 41.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика). Оплата за поставленный Товар осуществляется следующим образом: 1) 90% от стоимости договора - в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Если счет-фактура получена Покупателем позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты получения Покупателем оригинала счета-фактуры без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату; 2) «10% – в течение 30 дней после осуществления всего комплекса шеф-монтажных и пуско-наладочных работ». В случаи подачи альтернативного предложения на предоставление авансового платежа, обязательным условием является предоставление Поставщиком банковской гарантии, на сумму аванса. Срок поставки: Товар подлежит поставке в срок не более 60 рабочих дней с момента заключения договора. 9.3. «Срок осуществления шеф-монтажных и пуско-наладочных работ: - Работы по шеф-монтажу выполняются в течение всего периода выполнения монтажных и пуско-наладочных работ. Заказчик обязан известить поставщика в письменной форме о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение 7 дней после получения письменного извещения о готовности заказчика к проведению шеф-монтажных работ поставщик направляет своих специалистов. - Работы по пуско-наладке выполняются в срок, предусмотренный Программой пусконаладочных работ, разработанной поставщиком и утвержденной заказчиком. Заказчик обязан известить поставщика в письменной форме о готовности к проведению пуско-наладочных работ. В течение 7 дней после получения письменного извещения о готовности заказчика к проведению пуско-наладочных работ поставщик направляет своих специалистов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.114

    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.12

    Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка канализационно-насосной станции на объект «Строительство КНС ПЗГ «Тихая» в районе Загородного шоссе в г. Оренбурге» "

    Кол-во: 1

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