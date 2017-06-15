Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Возможен авансовый платеж на перебазировку техники на объект строительства (на основании представленного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком расчетом), но не более 10% от стоимости работ по договору. Сумма и сроки погашения аванса определяются Сторонами путем подписания Приложения №10 к Договору. Обязанность Заказчика по перечислению аванса Подрядчику, возникает после предоставления банковской гарантии по форме Заказчика, выданной Банком, предварительно согласованной Заказчиком и при условии предварительного подписания Сторонами Порядка авансирования. Расходы, связанные с выдачей Банковской гарантии несет Подрядчик. 1. Оплата работ осуществляется в следующем порядке: 1.1. 93% от стоимости выполненных объемов работ в течение 60 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ. 1.2. 7% от стоимости выполненных объемов работ удерживаются под гарантийный срок 2 года. 2.Штрафные санкции за не своевременное выполнение или некачественное выполнение своих обязательств; 3.Объемы и номенклатуру материалов и оборудования, поставляемых на объект строительства, определяет Заказчик;