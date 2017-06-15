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Номер извещения
ГП705438
Уникальный номер закупки
040
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству автомобильного моста через р. Таик км 256 ПК 354+96,28 притрассовой автодороги, подъездного железнодорожного пути от ст. Улак до ст. Эльга.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2017 03:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-22-52 доб. 79142496579
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
rafis.khabibulin@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Хабибуллин Рафис Рафаильевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Выполнение работ по строительству автомобильного моста через р. Таик км 256 ПК 354+96,28 притрассовой автодороги, подъездного железнодорожного пути от ст. Улак до ст. Эльга.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 09:00 GMT +315.06.2017 09:0015.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705438Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству автомобильного моста через р. Таик км 256 ПК 354+96,28 притрассовой автодороги, подъездного железнодорожного пути от ст. Улак до ст. Эльга.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2017 09:0015.06.2017 09:0015.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705438Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по строительству автомобильного моста через р. Таик км 256 ПК 354+96,28 притрассовой автодороги, подъездного железнодорожного пути от ст. Улак до ст. Эльга.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
01.07.2017 11:0001.07.2017 11:0001.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705438Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству автомобильного моста через р. Таик км 256 ПК 354+96,28 притрассовой автодороги, подъездного железнодорожного пути от ст. Улак до ст. Эльга.Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.07.201701.07.2017 11:0001.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705438Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству автомобильного моста через р. Таик км 256 ПК 354+96,28 притрассовой автодороги, подъездного железнодорожного пути от ст. Улак до ст. Эльга.Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству автомобильного моста через р. Таик км 256 ПК 354+96,28 притрассовой автодороги, подъездного железнодорожного пути от ст. Улак до ст. Эльга.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по строительству автомобильного моста через р. Таик км 256 ПК 354+96,28 притрассовой автодороги, подъездного железнодорожного пути от ст. Улак до ст. Эльга. Минимальный срок действия Оферты – 90 календарных дней с момента окончания приема заявок на участие
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нерюнгринский район РС (Я) км 256 ПК 354+96,28 притрассовой автодороги, подъездного железнодорожного пути от ст. Улак до ст. Эльга.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
25.11.21.111
23.61.12.151
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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