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    Главная / Торги / Поставка фланцев 2028.086

    Поставка фланцев 2028.086

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фланцев 2028.086ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705437

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фланцев 2028.086

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.05.2017 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Поставка фланцев 2028.086

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-34

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.v.shamanaev@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаманаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фланцев 2028.086

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 09:00 GMT +324.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фланцев 2028.086Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705437Дата и время вскрытия заявок Поставка фланцев 2028.086Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 15:0031.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705437Подведение итогов не позднее Поставка фланцев 2028.086Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фланцев 2028.086

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с запросом отклонения не допускаются

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО УралхиммашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка товара покупателю договор в редакции АО Уралхиммаш приоритетным является отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    25.6

    Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "фланцы"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    22.08.2019 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
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