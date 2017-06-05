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Номер извещения
31705108626
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автобуса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
13.05.2017 06:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693014, Сахалинская область, , Южно-Сахалинск, Ивана Куропатко, гостиница
Почтовый адрес
693014, Сахалинская область, , Южно-Сахалинск, Ивана Куропатко, гостиница
Контактный телефон
+7 4242 78-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
rmelnik@airportus.ru
Ф.И.О. контактного лица
Доморацкая Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Южно-Сахалинск, аэропорт, здание гостиницы
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автобуса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 01:00 GMT +305.06.2017 01:0005.06.2017 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108626Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автобусаЮжно-Сахалинск, аэропорт, здание гостиницы
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.06.2017 15:0007.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705108626Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автобусаЮжно-Сахалинск, аэропорт, здание гостиницы
Дата и время проведения
08.06.2017 09:0008.06.2017 09:0008.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705108626Дата и время проведения Поставка автобусаЮжно-Сахалинск, аэропорт, здание гостиницы
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 15:0009.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705108626Подведение итогов не позднее Поставка автобусаЮжно-Сахалинск, аэропорт, здание гостиницы
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автобуса
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
120 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АЭРОВОКЗАЛ ЮЖНО-САХАЛИНСК
Все закупки и тендеры АО АЭРОВОКЗАЛ ЮЖНО-САХАЛИНСК
Адрес местонахождения
693014, Сахалинская область, , Южно-Сахалинск, Ивана Куропатко, гостиница
29.10.2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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