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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705108482
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка справочных материалов системы "Консультант Плюс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 18:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-14
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезенин Константин Васильевич
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка справочных материалов системы "Консультант Плюс".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705108482Дата и время окончания срока приема заявок Поставка справочных материалов системы "Консультант Плюс". Химки
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 12:0019.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705108482Дата и время вскрытия заявок Поставка справочных материалов системы "Консультант Плюс". Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка справочных материалов системы "Консультант Плюс".
Начальная цена
1 373 424,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 867,12 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 8 и 9 документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
62.02
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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