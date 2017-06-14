www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705136082
Уникальный номер закупки
118/2017,160/2017, 396/2016, 399/2016, 398/2016, 129/2017, 100/2017
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода...", "Строительство канализационной насосной станции ..." (5 лотов 7 объектов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: "Внеплощадочные сети водопровода к эксплуатационному парку (производственное помещение), нежилому зданию (производственное), зданию столовой, производственному цеху и компрессорной по ул. Электрификаторов"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 10:00 GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705136082Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: "Внеплощадочные сети водопровода к эксплуатационному парку (производственное помещение), нежилому зданию (производственное), зданию столовой, производственному цеху и компрессорной по ул. Электрификаторов"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 10:00GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705136082Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: "Внеплощадочные сети водопровода к эксплуатационному парку (производственное помещение), нежилому зданию (производственное), зданию столовой, производственному цеху и компрессорной по ул. Электрификаторов"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.201728.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705136082Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: "Внеплощадочные сети водопровода к эксплуатационному парку (производственное помещение), нежилому зданию (производственное), зданию столовой, производственному цеху и компрессорной по ул. Электрификаторов"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
11.08.2017 17:0011.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136082Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: "Внеплощадочные сети водопровода к эксплуатационному парку (производственное помещение), нежилому зданию (производственное), зданию столовой, производственному цеху и компрессорной по ул. Электрификаторов"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.08.201711.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136082Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: "Внеплощадочные сети водопровода к эксплуатационному парку (производственное помещение), нежилому зданию (производственное), зданию столовой, производственному цеху и компрессорной по ул. Электрификаторов"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: "Внеплощадочные сети водопровода к эксплуатационному парку (производственное помещение), нежилому зданию (производственное), зданию столовой, производственному цеху и компрессорной по ул. Электрификаторов"
Начальная цена
2 202 009,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственным зданиям ОАО «Омского Специализированного Управления Механизации», расположенным по ул. 1-я Заводская, 1 в САО г. Омска»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 10:00 GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705136082Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственным зданиям ОАО «Омского Специализированного Управления Механизации», расположенным по ул. 1-я Заводская, 1 в САО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 10:00GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705136082Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственным зданиям ОАО «Омского Специализированного Управления Механизации», расположенным по ул. 1-я Заводская, 1 в САО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.201728.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705136082Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственным зданиям ОАО «Омского Специализированного Управления Механизации», расположенным по ул. 1-я Заводская, 1 в САО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
11.08.2017 17:0011.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136082Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственным зданиям ОАО «Омского Специализированного Управления Механизации», расположенным по ул. 1-я Заводская, 1 в САО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.08.201711.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136082Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственным зданиям ОАО «Омского Специализированного Управления Механизации», расположенным по ул. 1-я Заводская, 1 в САО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственным зданиям ОАО «Омского Специализированного Управления Механизации», расположенным по ул. 1-я Заводская, 1 в САО г. Омска»
Начальная цена
497 741,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к административному зданию и к офисам иных организаций непосредственного обслуживания населения, расположенным в 30 м южнее относительно строения по адресу: г.Омск, ОАО, пр.Космический, д.91»; «Внеплощадочные сети водопровода к торговому комплексу, расположенному в 80 м восточнее здания по ул. Мира, 157»; «Внеплощадочные сети водопровода к магазину промышленных товаров, расположенному в 70м юго-западнее жилого дома по ул. Конева 14/2 в КАО г. Омска»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 10:00 GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705136082Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к административному зданию и к офисам иных организаций непосредственного обслуживания населения, расположенным в 30 м южнее относительно строения по адресу: г.Омск, ОАО, пр.Космический, д.91»; «Внеплощадочные сети водопровода к торговому комплексу, расположенному в 80 м восточнее здания по ул. Мира, 157»; «Внеплощадочные сети водопровода к магазину промышленных товаров, расположенному в 70м юго-западнее жилого дома по ул. Конева 14/2 в КАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 10:00GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705136082Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к административному зданию и к офисам иных организаций непосредственного обслуживания населения, расположенным в 30 м южнее относительно строения по адресу: г.Омск, ОАО, пр.Космический, д.91»; «Внеплощадочные сети водопровода к торговому комплексу, расположенному в 80 м восточнее здания по ул. Мира, 157»; «Внеплощадочные сети водопровода к магазину промышленных товаров, расположенному в 70м юго-западнее жилого дома по ул. Конева 14/2 в КАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.201728.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705136082Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к административному зданию и к офисам иных организаций непосредственного обслуживания населения, расположенным в 30 м южнее относительно строения по адресу: г.Омск, ОАО, пр.Космический, д.91»; «Внеплощадочные сети водопровода к торговому комплексу, расположенному в 80 м восточнее здания по ул. Мира, 157»; «Внеплощадочные сети водопровода к магазину промышленных товаров, расположенному в 70м юго-западнее жилого дома по ул. Конева 14/2 в КАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
11.08.2017 17:0011.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136082Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к административному зданию и к офисам иных организаций непосредственного обслуживания населения, расположенным в 30 м южнее относительно строения по адресу: г.Омск, ОАО, пр.Космический, д.91»; «Внеплощадочные сети водопровода к торговому комплексу, расположенному в 80 м восточнее здания по ул. Мира, 157»; «Внеплощадочные сети водопровода к магазину промышленных товаров, расположенному в 70м юго-западнее жилого дома по ул. Конева 14/2 в КАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.08.201711.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136082Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к административному зданию и к офисам иных организаций непосредственного обслуживания населения, расположенным в 30 м южнее относительно строения по адресу: г.Омск, ОАО, пр.Космический, д.91»; «Внеплощадочные сети водопровода к торговому комплексу, расположенному в 80 м восточнее здания по ул. Мира, 157»; «Внеплощадочные сети водопровода к магазину промышленных товаров, расположенному в 70м юго-западнее жилого дома по ул. Конева 14/2 в КАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к административному зданию и к офисам иных организаций непосредственного обслуживания населения, расположенным в 30 м южнее относительно строения по адресу: г.Омск, ОАО, пр.Космический, д.91»; «Внеплощадочные сети водопровода к торговому комплексу, расположенному в 80 м восточнее здания по ул. Мира, 157»; «Внеплощадочные сети водопровода к магазину промышленных товаров, расположенному в 70м юго-западнее жилого дома по ул. Конева 14/2 в КАО г. Омска»
Начальная цена
594 405,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственному объекту (кузнечно-прессовый цех), расположенному относительно здания по ул. 10лет Октября, д.219 корп.2 в ЦАО г. Омска»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 10:00 GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705136082Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственному объекту (кузнечно-прессовый цех), расположенному относительно здания по ул. 10лет Октября, д.219 корп.2 в ЦАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 10:00GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705136082Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственному объекту (кузнечно-прессовый цех), расположенному относительно здания по ул. 10лет Октября, д.219 корп.2 в ЦАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.201728.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705136082Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственному объекту (кузнечно-прессовый цех), расположенному относительно здания по ул. 10лет Октября, д.219 корп.2 в ЦАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
11.08.2017 17:0011.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136082Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственному объекту (кузнечно-прессовый цех), расположенному относительно здания по ул. 10лет Октября, д.219 корп.2 в ЦАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.08.201711.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136082Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственному объекту (кузнечно-прессовый цех), расположенному относительно здания по ул. 10лет Октября, д.219 корп.2 в ЦАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к производственному объекту (кузнечно-прессовый цех), расположенному относительно здания по ул. 10лет Октября, д.219 корп.2 в ЦАО г. Омска»
Начальная цена
416 867,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта :«Строительство канализационной насосной станции в районе улицы 2-я Производственная»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 10:00 GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705136082Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта :«Строительство канализационной насосной станции в районе улицы 2-я Производственная»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 10:00GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705136082Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта :«Строительство канализационной насосной станции в районе улицы 2-я Производственная»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.201728.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705136082Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта :«Строительство канализационной насосной станции в районе улицы 2-я Производственная»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
11.08.2017 17:0011.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136082Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта :«Строительство канализационной насосной станции в районе улицы 2-я Производственная»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.08.201711.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705136082Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта :«Строительство канализационной насосной станции в районе улицы 2-я Производственная»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта :«Строительство канализационной насосной станции в районе улицы 2-я Производственная»
Начальная цена
3 296 578,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.