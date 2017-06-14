Лот 3

Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к административному зданию и к офисам иных организаций непосредственного обслуживания населения, расположенным в 30 м южнее относительно строения по адресу: г.Омск, ОАО, пр.Космический, д.91»; «Внеплощадочные сети водопровода к торговому комплексу, расположенному в 80 м восточнее здания по ул. Мира, 157»; «Внеплощадочные сети водопровода к магазину промышленных товаров, расположенному в 70м юго-западнее жилого дома по ул. Конева 14/2 в КАО г. Омска»