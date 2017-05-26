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Номер извещения
ГП705430
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение цилиндрического податчика буровой установки Sandvic DD-310
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 17:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309076, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Яковлево, Южная, 12
Почтовый адрес
309076, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Яковлево, Южная, 12
Контактный телефон
+7 47244 6-80-08
Факс
+7 47244 6-80-45
Адрес электронной почты
ogm@yakrudnik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бельтюков Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Яковлевский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка цилиндрического податчика буровой установки Sandvic DD-311.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка цилиндрического податчика буровой установки Sandvic DD-311.
Начальная цена
700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
К приобретению -1шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Белгородская облать, п.Яковлево, улица Южная 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕТАЛЛ-ГРУПП
Все закупки и тендеры МЕТАЛЛ-ГРУПП
Адрес местонахождения
309076, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Яковлево, Южная, 12
28.92.12.130
07.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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