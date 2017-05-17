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Номер извещения
ГП705433
Уникальный номер закупки
20ВГ "Монтаж декоративного фасадного ограждения Стадиона"
Наименование закупки
№ 20ВГ "Монтаж декоративного фасадного ограждения Стадиона» в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, дом 76»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 984-72-69
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
i.sadekov@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Садеков Ильдар Надирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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№ 20ВГ "Монтаж декоративного фасадного ограждения Стадиона» в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, дом 76»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 16:00 GMT +317.05.2017 16:0017.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705433Дата и время окончания срока приема заявок № 20ВГ "Монтаж декоративного фасадного ограждения Стадиона» в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, дом 76» Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 16:0017.05.2017 16:0017.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705433Дата и время вскрытия заявок № 20ВГ "Монтаж декоративного фасадного ограждения Стадиона» в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, дом 76» Москва
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 18:0022.06.2017 18:0022.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705433Подведение итогов не позднее № 20ВГ "Монтаж декоративного фасадного ограждения Стадиона» в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, дом 76» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.06.201722.06.2017 18:0022.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705433Подведение итогов не позднее № 20ВГ "Монтаж декоративного фасадного ограждения Стадиона» в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, дом 76» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 20ВГ "Монтаж декоративного фасадного ограждения Стадиона» в рамках реализации проекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, дом 76»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием. Консультант по техническим вопросам Глыдов Дмитрий Вячеславович, (495) 332-59-46
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
«Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.76»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
33.20.70.000
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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