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Номер извещения
31705134196
Уникальный номер закупки
363/2016, 375/2016, 531/2016, 49/2017, 109/2017
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации..." (4 лота 9 объектов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 05:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
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Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции, расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по ул. Комбинатская, д.3 в САО г. Омска»; «Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г. Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом № 102».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134196Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции, расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по ул. Комбинатская, д.3 в САО г. Омска»; «Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г. Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом № 102». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 10:00GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705134196Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции, расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по ул. Комбинатская, д.3 в САО г. Омска»; «Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г. Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом № 102». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.06.201723.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705134196Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции, расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по ул. Комбинатская, д.3 в САО г. Омска»; «Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г. Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом № 102». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
11.08.2017 17:0011.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134196Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции, расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по ул. Комбинатская, д.3 в САО г. Омска»; «Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г. Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом № 102». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.08.201711.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134196Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции, расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по ул. Комбинатская, д.3 в САО г. Омска»; «Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г. Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом № 102». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к автомобильной газонаполнительной станции, расположенной в 363м юго-западнее относительно 2-х этажного здания по ул. Комбинатская, д.3 в САО г. Омска»; «Внеплощадочные сети водопровода к складскому комплексу (АБК), расположенному по адресу: 644016, Омская обл., г. Омск, Кировский АО, ул. Семиреченская, дом № 102».
Начальная цена
609 477,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к объекту незавершенного строительства (пятиэтажная вставка), расположенному по адресу: 644029, Омская обл., г.Омск, Мира пр-кт, дом №54А»; «Внеплощадочные сети водопровода к производственно-складской базе строительных материалов и строительной техники, расположенной в 220-310 м северо-восточнее здания по ул. 22 Декабря, 102»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по адресу: 644047, Омская обл., г.Омск, ул. 10-я Восточная, д.56».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134196Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к объекту незавершенного строительства (пятиэтажная вставка), расположенному по адресу: 644029, Омская обл., г.Омск, Мира пр-кт, дом №54А»; «Внеплощадочные сети водопровода к производственно-складской базе строительных материалов и строительной техники, расположенной в 220-310 м северо-восточнее здания по ул. 22 Декабря, 102»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по адресу: 644047, Омская обл., г.Омск, ул. 10-я Восточная, д.56».ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 10:00GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705134196Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к объекту незавершенного строительства (пятиэтажная вставка), расположенному по адресу: 644029, Омская обл., г.Омск, Мира пр-кт, дом №54А»; «Внеплощадочные сети водопровода к производственно-складской базе строительных материалов и строительной техники, расположенной в 220-310 м северо-восточнее здания по ул. 22 Декабря, 102»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по адресу: 644047, Омская обл., г.Омск, ул. 10-я Восточная, д.56».ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.06.201723.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705134196Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к объекту незавершенного строительства (пятиэтажная вставка), расположенному по адресу: 644029, Омская обл., г.Омск, Мира пр-кт, дом №54А»; «Внеплощадочные сети водопровода к производственно-складской базе строительных материалов и строительной техники, расположенной в 220-310 м северо-восточнее здания по ул. 22 Декабря, 102»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по адресу: 644047, Омская обл., г.Омск, ул. 10-я Восточная, д.56».ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
11.08.2017 17:0011.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134196Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к объекту незавершенного строительства (пятиэтажная вставка), расположенному по адресу: 644029, Омская обл., г.Омск, Мира пр-кт, дом №54А»; «Внеплощадочные сети водопровода к производственно-складской базе строительных материалов и строительной техники, расположенной в 220-310 м северо-восточнее здания по ул. 22 Декабря, 102»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по адресу: 644047, Омская обл., г.Омск, ул. 10-я Восточная, д.56».ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.08.201711.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134196Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к объекту незавершенного строительства (пятиэтажная вставка), расположенному по адресу: 644029, Омская обл., г.Омск, Мира пр-кт, дом №54А»; «Внеплощадочные сети водопровода к производственно-складской базе строительных материалов и строительной техники, расположенной в 220-310 м северо-восточнее здания по ул. 22 Декабря, 102»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по адресу: 644047, Омская обл., г.Омск, ул. 10-я Восточная, д.56».ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к объекту незавершенного строительства (пятиэтажная вставка), расположенному по адресу: 644029, Омская обл., г.Омск, Мира пр-кт, дом №54А»; «Внеплощадочные сети водопровода к производственно-складской базе строительных материалов и строительной техники, расположенной в 220-310 м северо-восточнее здания по ул. 22 Декабря, 102»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по адресу: 644047, Омская обл., г.Омск, ул. 10-я Восточная, д.56».
Начальная цена
1 460 149,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.17
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134196Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 10:00GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705134196Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.06.201723.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705134196Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
11.08.2017 17:0011.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134196Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.08.201711.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134196Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска»
Начальная цена
1 523 600,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к магазину товаров первой необходимости, расположенному по адресу: 644050, Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д.6 к.4»; «Внеплощадочные сети водопровода к объектам промышленной площадки, расположенным по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Герцена, 48»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я линия, ЦАО, г.Омск».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134196Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к магазину товаров первой необходимости, расположенному по адресу: 644050, Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д.6 к.4»; «Внеплощадочные сети водопровода к объектам промышленной площадки, расположенным по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Герцена, 48»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я линия, ЦАО, г.Омск». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 10:00GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705134196Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к магазину товаров первой необходимости, расположенному по адресу: 644050, Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д.6 к.4»; «Внеплощадочные сети водопровода к объектам промышленной площадки, расположенным по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Герцена, 48»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я линия, ЦАО, г.Омск». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.06.201723.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705134196Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к магазину товаров первой необходимости, расположенному по адресу: 644050, Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д.6 к.4»; «Внеплощадочные сети водопровода к объектам промышленной площадки, расположенным по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Герцена, 48»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я линия, ЦАО, г.Омск». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
11.08.2017 17:0011.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134196Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к магазину товаров первой необходимости, расположенному по адресу: 644050, Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д.6 к.4»; «Внеплощадочные сети водопровода к объектам промышленной площадки, расположенным по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Герцена, 48»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я линия, ЦАО, г.Омск». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.08.201711.08.2017 17:0011.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134196Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к магазину товаров первой необходимости, расположенному по адресу: 644050, Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д.6 к.4»; «Внеплощадочные сети водопровода к объектам промышленной площадки, расположенным по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Герцена, 48»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я линия, ЦАО, г.Омск». ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к магазину товаров первой необходимости, расположенному по адресу: 644050, Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д.6 к.4»; «Внеплощадочные сети водопровода к объектам промышленной площадки, расположенным по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Герцена, 48»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. 23-я линия, ЦАО, г.Омск».
Начальная цена
1 373 736,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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