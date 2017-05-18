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Номер извещения
ГП705415
Уникальный номер закупки
24/ГЭС Белгород/ЗКэ
Наименование закупки
Поставка тягача МАЗ-5440В9-1420-031для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 1 единица
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Почтовый адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Контактный телефон
+7 4722 73-93-00 доб. 1133
Факс
+7 4722 73-93-01
Адрес электронной почты
i.razorenov@belgorod.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разоренов Иван Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Поставка тягача МАЗ-5440В9-1420-031для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 1 единица
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 16:00 GMT +318.05.2017 16:0018.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705415Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тягача МАЗ-5440В9-1420-031для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 1 единицаБелгород
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 16:0018.05.2017 16:0018.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705415Дата и время вскрытия заявок Поставка тягача МАЗ-5440В9-1420-031для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 1 единицаБелгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тягача МАЗ-5440В9-1420-031для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ) – 1 единица
Начальная цена
3 780 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Белгород
Все закупки и тендеры ГЭС Белгород
Адрес местонахождения
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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