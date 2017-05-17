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    Главная / Торги / Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция

    Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 17:0017.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705411

    Уникальный номер закупки

    579/1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 205

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    andrey.cherednichenko@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Чередниченко Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 17:00 GMT +317.05.2017 17:0017.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2017 17:3017.05.2017 17:3017.05.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705411Дата и время вскрытия заявок Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2017 11:0018.05.2017 11:0018.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705411Подведение итогов не позднее Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция Домодедово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.201718.05.2017 11:0018.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705411Подведение итогов не позднее Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция

    Начальная цена

    3 154 374,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    рассматриваем только согласно конкурсной документации, аналоги материала не предлагать.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации, срок поставки до 19.05.17
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция "

    Кол-во: 750

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