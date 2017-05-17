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Номер извещения
ГП705411
Уникальный номер закупки
579/1
Наименование закупки
Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
andrey.cherednichenko@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Чередниченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 17:00 GMT +317.05.2017 17:0017.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 17:3017.05.2017 17:3017.05.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705411Дата и время вскрытия заявок Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция Домодедово
Подведение итогов не позднее
18.05.2017 11:0018.05.2017 11:0018.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705411Подведение итогов не позднее Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция Домодедово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Плиты Технониколь XPS CARBON PROF 50мм, для нужд ООО Реконструкция
Начальная цена
3 154 374,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
рассматриваем только согласно конкурсной документации, аналоги материала не предлагать.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 750
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