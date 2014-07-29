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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.07.2014 09:0029.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407042Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407042

    Уникальный номер закупки

    132-А-ВВ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 113

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.07.2014 09:00 GMT +329.07.2014 09:0029.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407042Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.07.2014 09:0031.07.2014 09:0031.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407042Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    04.08.2014 09:0004.08.2014 09:0004.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407042Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    11.08.2014 11:0011.08.2014 11:0011.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407042Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.08.201411.08.2014 11:0011.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407042Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

    Начальная цена

    319,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    68 872,10 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    68 872,10

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    215,9 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда недвижимого имущества"

    Кол-во: 215

    Лот 2

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.07.2014 09:00 GMT +329.07.2014 09:0029.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407042Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.07.2014 09:0031.07.2014 09:0031.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407042Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    04.08.2014 09:0004.08.2014 09:0004.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407042Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    05.08.2014 09:0005.08.2014 09:0005.08.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407042Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.08.201405.08.2014 09:0005.08.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407042Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

    Начальная цена

    43,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 630,85 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    174,3 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Лит. Д. Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шкотова, д. 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда недвижимого имущества"

    Кол-во: 174

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