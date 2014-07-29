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Номер извещения
ГП407041
Уникальный номер закупки
09/118/2014
Наименование закупки
"На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Военторг–Восток» (Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. 50 лет Приморья, д. 55)"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
02.07.2014 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2014 11:00 GMT +329.07.2014 11:0029.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407041Дата и время окончания срока приема заявок АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВАХабаровск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.07.2014 16:5931.07.2014 16:5931.07.2014 16:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407041Дата окончания срока рассмотрения заявок АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВАХабаровск
Дата и время проведения
05.08.2014 10:0005.08.2014 10:0005.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407041Дата и время проведения АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВАХабаровск
Подведение итогов не позднее
05.08.2014 16:5905.08.2014 16:5905.08.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407041Подведение итогов не позднее АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВАХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
76
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Здание-магазин № 4. Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. 50 лет Приморья, д. 55. Общая площадь – 76 кв.м. (открытая территория)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 76
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