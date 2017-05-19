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    Главная / Торги / Извещение о проведении закупки гидравлического оборудования

    Извещение о проведении закупки гидравлического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705404Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки гидравлического оборудованияЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705404

    Уникальный номер закупки

    347

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Извещение о проведении закупки гидравлического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 14:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-73

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    D.Akhmetzyanov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ахметзянов Дмитрий Зуфарович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Извещение о проведении закупки гидравлического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 11:00 GMT +319.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705404Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки гидравлического оборудованияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 11:0019.05.2017 11:0019.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705404Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведении закупки гидравлического оборудованияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 15:0031.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705404Подведение итогов не позднее Извещение о проведении закупки гидравлического оборудованияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведении закупки гидравлического оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.12.13.190

    Насосы гидравлические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "НАСОС МАСЛОЗАКАЧИВАЮ; МЗН-2;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ОХЛАДИТЕЛЬ ТОПЛИВА;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "КЛАПАН; МКО 10/32; УХЛ4; ГОСТ 21464-76"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "СБОРНИК; 116У; (черт.100816)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "НАСОС; 50НР4ПО4; ТУ4171-001-41850319-; 2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ; АГ11-11; ТУ84-738-83"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ; АГ11-11; ТУ84-738-83"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "НАСОС; Г11-24А(40); ТУ84-89; ШМАИ.063611.001ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ГИДРОЗАМОК; М2КУ-12/320; ТУ2-053-0221244.063"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ГИДРОКЛАПАН; МКПВ-10/3 С2 Р3 УХЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "КЛАПАН; МКПВ-10/3С4Р3 24; УХЛ4; ТУ2-053-1737-85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "НАСОС; НПЛ 8/16; ТУ2.053.1899-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ОХЛАДИТЕЛЬ ТОПЛИВА; ТА 7513-1183010-11ГЧ; НП ООО"ТАСПО""

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "УКАЗАТЕЛЬ ПОТОКА; УП-32; ТУ 24.00.10.018-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "УКАЗАТЕЛЬ ПОТОКА; УП-32;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ТУ 24.00.10.018-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "УКАЗАТЕЛЬ ПОТОКА; УП-32; ТУ 24.00.10.018-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Насос пластинчатый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Насос шестеренный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Насос центробежный ПА-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Электронасос ГНОМ 10-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Насос лопастной Г12-31АМ 5 литров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Насос шестеренчатый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Насос лопастной пластинчатый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Агрегат насосный шестеренный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Насос БГ12-41Б 3,3 л/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Насос К80-65-160 Подача -50м3/ч;"

    Кол-во: 2

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