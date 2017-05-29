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Номер извещения
ГП705400
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-11-70
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
N.Kosov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косов Николай Иванович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 13:00 GMT +329.05.2017 13:0029.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705400Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 13:0029.05.2017 13:0029.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705400Дата и время вскрытия заявок Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 14:0031.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705400Подведение итогов не позднее Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705400Подведение итогов не позднее Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ. г. Екатеринбург, Площадь 1-й пятилетки, 1. ПАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
28.92.27.114
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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