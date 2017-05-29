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    Главная / Торги / Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"

    Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 13:0029.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705400Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705400

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-11-70

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    N.Kosov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косов Николай Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 13:00 GMT +329.05.2017 13:0029.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705400Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 13:0029.05.2017 13:0029.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705400Дата и время вскрытия заявок Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 14:0031.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705400Подведение итогов не позднее Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705400Подведение итогов не позднее Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ. г. Екатеринбург, Площадь 1-й пятилетки, 1. ПАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все авансовые платежи по предоставлении Подрядчиком гарантии системообразующих банков России. Окончательный расчет после подписания Акта выполненных работ в течение 30 дней.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27.114

    Экскаваторы карьерные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт шпиндельного узла выполненного по проекту фирмы Csepel (Венгрия) горизонтально-расточного станка Skoda, модель W200/NR инв. № 05-0422334 ПАО "Уралмашзавод""

    Кол-во: 0

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