Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи товара и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, документ, предусмотренный действующим законодательством, подтверждающий качество товара – сертификат соответствия ТР ТС) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.