Оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием в период летних каникул 2021 года 0866300000721000027

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0866300000721000027 Уникальный номер закупки 0866300000721000027 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием в период летних каникул 2021 года 0866300000721000027 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"

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