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Номер извещения
31705137165
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен на оказание услуг по вывозу илового осадка канализационных очистных сооружений на полигон бытовых отходов (ТБО) на 2017 год для нужд ООО «РВК-Воронеж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тройнина Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги сторонних организаций по утилизации отходов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2017 17:30 GMT +326.07.2017 17:3026.07.2017 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705137165Дата и время окончания срока приема заявок Услуги сторонних организаций по утилизации отходовООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2017 17:3026.07.2017 17:3026.07.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705137165Дата и время вскрытия заявок Услуги сторонних организаций по утилизации отходовООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги сторонних организаций по утилизации отходов
Начальная цена
7 079 889,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
38.2
38
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25745
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