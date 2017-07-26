Запрос цен на оказание услуг по вывозу илового осадка канализационных очистных сооружений на полигон бытовых отходов (ТБО) на 2017 год для нужд ООО «РВК-Воронеж»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705137165 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос цен на оказание услуг по вывозу илового осадка канализационных очистных сооружений на полигон бытовых отходов (ТБО) на 2017 год для нужд ООО «РВК-Воронеж» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

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