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Номер извещения
ГП705399
Уникальный номер закупки
197-КД
Наименование закупки
Поставка лицензий программных продуктов Microsoft для нужд ООО «АНТ-Сервис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90 доб. 2346
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@ant-srv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абанина Марина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лицензий программных продуктов Microsoft для нужд ООО «АНТ-Сервис»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 11:00 GMT +322.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705399Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензий программных продуктов Microsoft для нужд ООО «АНТ-Сервис»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 11:0022.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705399Дата и время вскрытия заявок Поставка лицензий программных продуктов Microsoft для нужд ООО «АНТ-Сервис»Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 18:0029.05.2017 18:0029.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705399Подведение итогов не позднее Поставка лицензий программных продуктов Microsoft для нужд ООО «АНТ-Сервис»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лицензий программных продуктов Microsoft для нужд ООО «АНТ-Сервис»
Начальная цена
3 643 565,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
Все закупки и тендеры ТЭК Информ
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
46.51.10.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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