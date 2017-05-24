Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку запчастей

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня поставки продукции (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларации о соответствии ТР ТС (копия)) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Расчеты производятся в рублях по курсу Евро ЦБ РФ на день составления Поставщиком отгрузочной документации в адрес Покупателя (счет-фактура, товарная накладная, декларации о соответствии ТР ТС (копия)). Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.