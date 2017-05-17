www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705396
Уникальный номер закупки
579
Наименование закупки
поставка на объект ПВХ Мембраны ALKORPLAN серая, 1,2 мм для нужд ооо Реконструкция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
andrey.cherednichenko@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Чередниченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка на объект ПВХ Мембраны ALKORPLAN серая, 1,2 мм для нужд ооо Реконструкция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 17:00 GMT +317.05.2017 17:0017.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705396Дата и время окончания срока приема заявок поставка на объект ПВХ Мембраны ALKORPLAN серая, 1,2 мм для нужд ооо РеконструкцияДомодедово
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 17:3017.05.2017 17:3017.05.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705396Дата и время вскрытия заявок поставка на объект ПВХ Мембраны ALKORPLAN серая, 1,2 мм для нужд ооо РеконструкцияДомодедово
Подведение итогов не позднее
18.05.2017 11:0018.05.2017 11:0018.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705396Подведение итогов не позднее поставка на объект ПВХ Мембраны ALKORPLAN серая, 1,2 мм для нужд ооо РеконструкцияДомодедово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка на объект ПВХ Мембраны ALKORPLAN серая, 1,2 мм для нужд ооо Реконструкция
Начальная цена
2 714 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8500
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.