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Номер извещения
ГП705398
Уникальный номер закупки
196-КД
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке рабочей документации по модернизации Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности филиала ПАО «ОГК-2» – Новочеркасская ГРЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90 доб. 2346
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@ant-srv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абанина Марина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по разработке рабочей документации по модернизации Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности филиала ПАО «ОГК-2» – Новочеркасская ГРЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 17:00 GMT +324.05.2017 17:0024.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705398Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке рабочей документации по модернизации Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности филиала ПАО «ОГК-2» – Новочеркасская ГРЭСМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 17:0024.05.2017 17:0024.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705398Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке рабочей документации по модернизации Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности филиала ПАО «ОГК-2» – Новочеркасская ГРЭСМосква
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 18:0031.05.2017 18:0031.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705398Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке рабочей документации по модернизации Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности филиала ПАО «ОГК-2» – Новочеркасская ГРЭСМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 18:0031.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705398Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке рабочей документации по модернизации Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности филиала ПАО «ОГК-2» – Новочеркасская ГРЭСМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке рабочей документации по модернизации Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности филиала ПАО «ОГК-2» – Новочеркасская ГРЭС
Начальная цена
1 825 943,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
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Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
71.12.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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