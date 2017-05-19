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Номер извещения
ГП705395
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и монтаж ангара для нужд ООО "МРТС Восток". Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Милицейская, 11
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, д. 43 к. 3
Контактный телефон
+7 495 984-78-24 доб. 120
Факс
+7 495 984-78-24
Адрес электронной почты
dimitrova_a@mrtsv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Димитрова Александра Саяровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 21:00 GMT +319.05.2017 21:0019.05.2017 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705395Дата и время окончания срока приема заявок Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705395Дата и время вскрытия заявок Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Москва
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 23:5902.06.2017 23:5902.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705395Подведение итогов не позднее Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 23:5902.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705395Подведение итогов не позднее Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 позиция
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС восток
Все закупки и тендеры МРТС восток
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Милицейская, 11
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, д. 43 к. 3
28.11.10.119
28.11.10.111
25.23.20.210
25.23.20.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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