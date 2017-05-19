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    Главная / Торги / Поставка и монтаж ангара для нужд ООО "МРТС Восток". Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12

    Поставка и монтаж ангара для нужд ООО "МРТС Восток". Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 21:0019.05.2017 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705395Дата и время окончания срока приема заявок Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705395

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и монтаж ангара для нужд ООО "МРТС Восток". Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    МРТСВ_Партнерская карта на 24.03.17г._Архангельск

    ТЗ ангар

    Дог. поставки МРТС Восток Типовой (ТУ Архангельск)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью МРТС восток
    Все закупки и тендеры МРТС восток

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Милицейская, 11

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, д. 43 к. 3

    Контактный телефон

    +7 495 984-78-24 доб. 120

    Факс

    +7 495 984-78-24

    Адрес электронной почты

    dimitrova_a@mrtsv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Димитрова Александра Саяровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 21:00 GMT +319.05.2017 21:0019.05.2017 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705395Дата и время окончания срока приема заявок Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705395Дата и время вскрытия заявок Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 23:5902.06.2017 23:5902.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705395Подведение итогов не позднее Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 23:5902.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705395Подведение итогов не позднее Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное, в комплекте поставки наличие: - система отопления, - пожарная сигнализация, - система освещения, - система электрообеспечения. Доставка и монтаж ангара «под ключ» силами Поставщика. Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 позиция

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 30 календарных дней с даты подписания акта приемки работ. Сроки поставки и монтажа: минимально возможные.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС восток
    Все закупки и тендеры МРТС восток

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Милицейская, 11

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, д. 43 к. 3

    Классификатор ОКПД2

    28.11.10.119

    Конструкции строительные сборные из стали прочие

    28.11.10.111

    Комплекты строительные сборные (модули) с покрытиями из пространственно-стержневых конструкций из стали

    25.23.20.210

    Конструкции сборные строительные (сборные здания) из прочих полимеров

    25.23.20.110

    Конструкции сборные строительные (сборные здания) из полимеров, армированных волокном

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каркасно-мембранное укрытие (тентовый ангар) 42х18х10м двухслойное"

    Кол-во: 1

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