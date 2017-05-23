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Номер извещения
ГП705394
Уникальный номер закупки
180-180/17
Наименование закупки
Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 982 401-25-24
Факс
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Адрес электронной почты
adygamov@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плотников Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 09:00 GMT +323.05.2017 09:0023.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705394Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 09:0023.05.2017 09:0023.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705394Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 12:0019.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705394Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201719.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705394Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. НовокуйбышевскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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