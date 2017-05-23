Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705394 Уникальный номер закупки 180-180/17 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по установке накладок и доработки основных элементов площадок обслуживания для колонны Т-1301, проведение гидроиспытания фланца люка-лаза колонны вакуумной С-102 на монтажной площадке ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск в период май-июнь 2017 года. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ Юридический адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33, Почтовый адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33 Контактный телефон +7 982 401-25-24 Факс {} Адрес электронной почты adygamov@ekb.ru Ф.И.О. контактного лица Плотников Алексей Николаевич Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская Область Ключевые слова: рис

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