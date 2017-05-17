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Номер извещения
31705107617
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен на поставку щебня гранитного на II полугодие 2017 года для нужд ООО «РВК-Воронеж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тройнина Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Поставка щебня гранитного для нужд ООО «РВК-Воронеж» на 2 полугодие 2017 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 17:30 GMT +317.05.2017 17:3017.05.2017 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705107617Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня гранитного для нужд ООО «РВК-Воронеж» на 2 полугодие 2017 годаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 17:3017.05.2017 17:3017.05.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705107617Дата и время вскрытия заявок Поставка щебня гранитного для нужд ООО «РВК-Воронеж» на 2 полугодие 2017 годаВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня гранитного для нужд ООО «РВК-Воронеж» на 2 полугодие 2017 года
Начальная цена
1 305 853,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
08.12.12.140
08.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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