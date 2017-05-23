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Номер извещения
31705106040
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для ВС AIRBUS A319/320
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
P/N 7500454 – O-RING (прокладка ) для ВС типа A319/A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705106040Дата и время окончания срока приема заявок P/N 7500454 – O-RING (прокладка ) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705106040Дата и время вскрытия заявок P/N 7500454 – O-RING (прокладка ) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 7500454 – O-RING (прокладка ) для ВС типа A319/A320
Начальная цена
4 012,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
P/N ABS0336-08 – STUD (фиксатор замков крепления потолочных панелей багажника) для ВС типа A319/A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705106040Дата и время окончания срока приема заявок P/N ABS0336-08 – STUD (фиксатор замков крепления потолочных панелей багажника) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705106040Дата и время вскрытия заявок P/N ABS0336-08 – STUD (фиксатор замков крепления потолочных панелей багажника) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N ABS0336-08 – STUD (фиксатор замков крепления потолочных панелей багажника) для ВС типа A319/A320
Начальная цена
6 844,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4000 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
P/N 62197-083-101 – pipe ASSY (шланг с быстростыкуемым разъёмом) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705106040Дата и время окончания срока приема заявок P/N 62197-083-101 – pipe ASSY (шланг с быстростыкуемым разъёмом) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705106040Дата и время вскрытия заявок P/N 62197-083-101 – pipe ASSY (шланг с быстростыкуемым разъёмом) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 62197-083-101 – pipe ASSY (шланг с быстростыкуемым разъёмом) для ВС типа A319
Начальная цена
6 844,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
P/N 642-1026-17 HINGE петля навески лючка) для ВС типа A319/A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705106040Дата и время окончания срока приема заявок P/N 642-1026-17 HINGE петля навески лючка) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705106040Дата и время вскрытия заявок P/N 642-1026-17 HINGE петля навески лючка) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 642-1026-17 HINGE петля навески лючка) для ВС типа A319/A320
Начальная цена
48 332,80
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
P/N 642-1014-5 - SHIM (штифт петли навески) для ВС типа A319/A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705106040Дата и время окончания срока приема заявок P/N 642-1014-5 - SHIM (штифт петли навески) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705106040Дата и время вскрытия заявок P/N 642-1014-5 - SHIM (штифт петли навески) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 642-1014-5 - SHIM (штифт петли навески) для ВС типа A319/A320
Начальная цена
7 835,20
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
P/N 1002597-101 - section – machined (боковина пассажирского кресла) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705106040Дата и время окончания срока приема заявок P/N 1002597-101 - section – machined (боковина пассажирского кресла) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705106040Дата и время вскрытия заявок P/N 1002597-101 - section – machined (боковина пассажирского кресла) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 1002597-101 - section – machined (боковина пассажирского кресла) для ВС типа A319
Начальная цена
14 921,10
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
P/N 1006413-001 - BUSHING - BRONZE, ARMREST (вставка подлокотника пассажирского кресла) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705106040Дата и время окончания срока приема заявок P/N 1006413-001 - BUSHING - BRONZE, ARMREST (вставка подлокотника пассажирского кресла) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705106040Дата и время вскрытия заявок P/N 1006413-001 - BUSHING - BRONZE, ARMREST (вставка подлокотника пассажирского кресла) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 1006413-001 - BUSHING - BRONZE, ARMREST (вставка подлокотника пассажирского кресла) для ВС типа A319
Начальная цена
7 821,04
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
400 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
P/N 1006413-003 -SPACER – BUSHING (вставка подлокотника пассажирского кресла) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705106040Дата и время окончания срока приема заявок P/N 1006413-003 -SPACER – BUSHING (вставка подлокотника пассажирского кресла) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705106040Дата и время вскрытия заявок P/N 1006413-003 -SPACER – BUSHING (вставка подлокотника пассажирского кресла) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 1006413-003 -SPACER – BUSHING (вставка подлокотника пассажирского кресла) для ВС типа A319
Начальная цена
3 535,28
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
400 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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