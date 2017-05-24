Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета от Поставщика Заказчик производит предоплату в размере 50% от цены договора. После подписания Сторонами товарной накладной (Форма ТОРГ-12), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета Поставщиком, Заказчик производит окончательную оплату в размере 50 % от цены договора.