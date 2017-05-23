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Номер извещения
31705105914
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для ВС AIRBUS A319/320
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Алексанровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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P/N BA8303-1 – GASKET (прокладка ) для ВС типа A319/A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N BA8303-1 – GASKET (прокладка ) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N BA8303-1 – GASKET (прокладка ) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N BA8303-1 – GASKET (прокладка ) для ВС типа A319/A320
Начальная цена
5 923,60
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
P/N D2511168700000 – FLAP ASSY (окантовка нижней части передней панели пилотов) для ВС типа A319/A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N D2511168700000 – FLAP ASSY (окантовка нижней части передней панели пилотов) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N D2511168700000 – FLAP ASSY (окантовка нижней части передней панели пилотов) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N D2511168700000 – FLAP ASSY (окантовка нижней части передней панели пилотов) для ВС типа A319/A320
Начальная цена
21 381,60
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
P/N NAS1790C4R6P – BOLT (болт) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N NAS1790C4R6P – BOLT (болт) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N NAS1790C4R6P – BOLT (болт) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N NAS1790C4R6P – BOLT (болт) для ВС типа A319
Начальная цена
283,20
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
300 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
P/N NAS1102E08-7 – screw - (винт) для ВС типа A319/A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N NAS1102E08-7 – screw - (винт) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N NAS1102E08-7 – screw - (винт) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N NAS1102E08-7 – screw - (винт) для ВС типа A319/A320
Начальная цена
118,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
200 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
P/N 201383688 - CABLE-BONDING – (перемычка метализации) для ВС типа A319/A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N 201383688 - CABLE-BONDING – (перемычка метализации) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N 201383688 - CABLE-BONDING – (перемычка метализации) для ВС типа A319/A320Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 201383688 - CABLE-BONDING – (перемычка метализации) для ВС типа A319/A320
Начальная цена
5 782,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
P/N 20021-304 – SCREW - (винт) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N 20021-304 – SCREW - (винт) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N 20021-304 – SCREW - (винт) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 20021-304 – SCREW - (винт) для ВС типа A319
Начальная цена
3 233,20
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
P/N 20021-306 – SCREW - (винт) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N 20021-306 – SCREW - (винт) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N 20021-306 – SCREW - (винт) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 20021-306 – SCREW - (винт) для ВС типа A319
Начальная цена
2 147,60
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
P/N 1003868-201GG01 - COVER - BACK HEADREST (чехол подголовника пассажирского кресла) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N 1003868-201GG01 - COVER - BACK HEADREST (чехол подголовника пассажирского кресла) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N 1003868-201GG01 - COVER - BACK HEADREST (чехол подголовника пассажирского кресла) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N 1003868-201GG01 - COVER - BACK HEADREST (чехол подголовника пассажирского кресла) для ВС типа A319
Начальная цена
21 240,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
P/N FRH280002 - VALVE-AIR RELEASE – (клапан стравливания воздуха) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N FRH280002 - VALVE-AIR RELEASE – (клапан стравливания воздуха) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N FRH280002 - VALVE-AIR RELEASE – (клапан стравливания воздуха) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N FRH280002 - VALVE-AIR RELEASE – (клапан стравливания воздуха) для ВС типа A319
Начальная цена
8 826,40
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
P/N A5735007620200 - GASKET-KNITTED – (прокладка) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N A5735007620200 - GASKET-KNITTED – (прокладка) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N A5735007620200 - GASKET-KNITTED – (прокладка) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N A5735007620200 - GASKET-KNITTED – (прокладка) для ВС типа A319
Начальная цена
11 682,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
60 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
P/N ABS0940-10 – SPLIT SUPPORT SLEEVE (втулка) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N ABS0940-10 – SPLIT SUPPORT SLEEVE (втулка) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N ABS0940-10 – SPLIT SUPPORT SLEEVE (втулка) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N ABS0940-10 – SPLIT SUPPORT SLEEVE (втулка) для ВС типа A319
Начальная цена
311,52
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
24 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
P/N M85049-93-10 – SPLIT SUPPORT SLEEVE (втулка) для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705105914Дата и время окончания срока приема заявок P/N M85049-93-10 – SPLIT SUPPORT SLEEVE (втулка) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705105914Дата и время вскрытия заявок P/N M85049-93-10 – SPLIT SUPPORT SLEEVE (втулка) для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/N M85049-93-10 – SPLIT SUPPORT SLEEVE (втулка) для ВС типа A319
Начальная цена
311,52
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
24 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
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