Изготовление и поставка печатных плат для нужд филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик осуществляет поставку изделий в соответствии со сроками, в объеме и количестве, указанными в заявках Заказчика. Изготовление изделий осуществляется в соответствии с конструкторской документацией (КД), которую Заказчик направляет Поставщику в электронном виде одновременно с письмом - заявкой на изготовление и поставку.Максимальные сроки изготовления и доставки изделий на территорию Заказчика не должны превышать: - 5 рабочих дней для ОПП и ДПП, - 10 рабочих дней для 4ПП – 8ПП, - для 10ПП- 12ПП – по договоренности (но не более 25 календарных дней), - для плат на металлическом основании – по договоренности (но не более 30 календарных дней.Поставщик гарантирует возможность изготовления изделий в ускоренные сроки: - для ОПП и ДПП – 3 рабочих дня, - для МПП - 6 рабочих дней.Сроки изготовления и доставки изделий исчисляются с момента подачи Заказчиком письма-заявки Поставщику (посредством факсимильной или электронной связи). Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль.Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется Заказчиком на основании выставленного счета Поставщика, не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта входного контроля службой ОТК Заказчика и проверки работоспособности изделий, в размере 100% от суммы выставленного счета.Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.