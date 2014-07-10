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Номер извещения
31401309232
Уникальный номер закупки
62/2014
Наименование закупки
Изготовление и поставка печатных плат для нужд филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.07.2014 17:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
Почтовый адрес
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Контактный телефон
+7 812 331-63-93
Факс
+7 812 331-61-00
Адрес электронной почты
peg@eoss.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колпинская Мария Валерьевна
Место рассмотрения предложений
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя обязательство по изготовлению и поставке печатных плат (ПП) (далее – изделия) своими силами и средствами, согласно заявок Заказчика и прилагаемой КД Заказчика и исходя из предельной цены договора в соответствии со Спецификацией (Приложение №1).На момент передачи изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенными или арестованными, не являться предметом исков третьих лиц.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2014 12:00 GMT +310.07.2014 12:0010.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401309232Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя обязательство по изготовлению и поставке печатных плат (ПП) (далее – изделия) своими силами и средствами, согласно заявок Заказчика и прилагаемой КД Заказчика и исходя из предельной цены договора в соответствии со Спецификацией (Приложение №1).На момент передачи изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенными или арестованными, не являться предметом исков третьих лиц.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2014 13:0010.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401309232Дата и время вскрытия заявок Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя обязательство по изготовлению и поставке печатных плат (ПП) (далее – изделия) своими силами и средствами, согласно заявок Заказчика и прилагаемой КД Заказчика и исходя из предельной цены договора в соответствии со Спецификацией (Приложение №1).На момент передачи изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенными или арестованными, не являться предметом исков третьих лиц.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.07.201411.07.2014 16:0011.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401309232Подведение итогов не позднее Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя обязательство по изготовлению и поставке печатных плат (ПП) (далее – изделия) своими силами и средствами, согласно заявок Заказчика и прилагаемой КД Заказчика и исходя из предельной цены договора в соответствии со Спецификацией (Приложение №1).На момент передачи изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенными или арестованными, не являться предметом исков третьих лиц.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя обязательство по изготовлению и поставке печатных плат (ПП) (далее – изделия) своими силами и средствами, согласно заявок Заказчика и прилагаемой КД Заказчика и исходя из предельной цены договора в соответствии со Спецификацией (Приложение №1).На момент передачи изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенными или арестованными, не являться предметом исков третьих лиц.
Начальная цена
850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (приложение №2 к извещению)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка изделий осуществляется силами Поставщика по адресу Заказчика: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН
Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН
Адрес местонахождения
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Отсутствуют
32.10.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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