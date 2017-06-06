Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия выполнения работ - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами в соответствии с требованиями Заказчика. Не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до начала работ Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности к выполнению работ и сообщить Заказчику необходимые для оформления пропуска данные работников Подрядчика (Ф.И.О., паспортные данные), марку и государственный номер автомобиля посредством факсимильной, телеграфной связи, электронной почтой. К работам допускаются только Граждане РФ. Выполнение работ осуществляется в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8:00 до 17:00 часов по московскому времени, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов. Более подробные условия указаны в документации процедуры размещения заказа, а также прописаны в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации процедуры размещения заказа. Форма, сроки, и порядок оплаты работ - Оплата производится безналичным платежом на основании выставленного Подрядчик счета. Авансовый платеж в размере 50% (Пятидесяти процентов) от цены договора производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания договора с помощью ЭП на электронной площадке. Окончательный платеж в размере 50% (Пятидесяти процентов) от цены договора производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акт сдачи - приемки выполненных работ.