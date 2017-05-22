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    Главная / Торги / Ремни клиновые

    Ремни клиновые

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 10:3022.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705390Дата и время окончания срока приема заявок Клиновые ремниНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705390

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремни клиновые

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-62

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Lymarev@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лымарев Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Клиновые ремни

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705390Подведение итогов не позднее Клиновые ремниНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клиновые ремни

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Россия,678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная 1. Грузополучатель: АО ХК "Якутуголь" (для ООО "Эльгауголь") База материально-технического снабжения. - Грузополучатель: Акционерное общество "Металлургшахтспецстрой" (АО "МШСС") 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, д. 13, ИНН/КПП 7720570769/ 144950001. Станция назначения: 676230, Россия, Амурская область, Зейский район, ст.Улак - отправка транспортной компанией Азимут в адрес АО "МШСС". Маркировка Товара: для ООО «Эльгауголь».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки март 2017г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень 6РК 1460 поликлиновый привода генератора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Ремень клиновой 13х1625 А 64 А 1660"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Ремень XPB 3350 клиновой"

    Кол-во: 36

    "Позиция 4"

    "Ремень SPB 1450 клиновой"

    Кол-во: 36

    "Позиция 5"

    "Ремень SPC 3750 клиновой"

    Кол-во: 18

    "Позиция 6"

    "Ремень 5V2000 клиновой"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "Ремень клиновой SPB 1600"

    Кол-во: 18

    "Позиция 8"

    "Ремень В-3000 клиновой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "РЕМЕНЬ SPB 2120 клиновой"

    Кол-во: 18

    "Позиция 10"

    "Ремень В-62 клиновой"

    Кол-во: 11

    "Позиция 11"

    "Ремень SPC 2500 клиновой"

    Кол-во: 36

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