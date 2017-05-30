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Номер извещения
ГП705389
Уникальный номер закупки
170/78/079/13-17-з/001/17/НТЦ-10/1441-л
Наименование закупки
Заключение договора финансовой аренды (лизинга) уничтожителя бумаги (шредера), весов подвесных крановых и ПК-сервера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 612-99-99 доб. 1144
Факс
+7 495 739-77-39
Адрес электронной почты
yshepeleva@rti-mints.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шепелева Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Ключевые слова:
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Заключение договора финансовой аренды (лизинга) уничтожителя бумаги (шредера), весов подвесных крановых и ПК-сервера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 14:00 GMT +330.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705389Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора финансовой аренды (лизинга) уничтожителя бумаги (шредера), весов подвесных крановых и ПК-сервера Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 14:0030.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705389Дата и время вскрытия заявок Заключение договора финансовой аренды (лизинга) уничтожителя бумаги (шредера), весов подвесных крановых и ПК-сервера Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 14:0009.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705389Подведение итогов не позднее Заключение договора финансовой аренды (лизинга) уничтожителя бумаги (шредера), весов подвесных крановых и ПК-сервера Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705389Подведение итогов не позднее Заключение договора финансовой аренды (лизинга) уничтожителя бумаги (шредера), весов подвесных крановых и ПК-сервера Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора финансовой аренды (лизинга) уничтожителя бумаги (шредера), весов подвесных крановых и ПК-сервера
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением № 5 Уведомления
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
77
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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