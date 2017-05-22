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    Главная / Торги / Закупка барьерного ограждения

    Закупка барьерного ограждения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»Административные округа г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705387

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка барьерного ограждения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    П3

    П5а

    ссылка

    Изменения в извещении

    Приложение 3.1

    П4

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 783-66-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.bychkova@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бычкова Оксана Николавна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 18:00 GMT +322.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»Административные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 18:0022.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705387Дата и время вскрытия заявок Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»Административные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2017 12:0012.07.2017 12:0012.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705387Подведение итогов не позднее Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»Административные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 12:0012.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705387Подведение итогов не позднее Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»Административные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Комплексная поставка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области Пусковой комплекс (этап строительства) №5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    42.11.10.130

    Ограждения дорожные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ссылка

    13.05.2017

    Приложение 3.1

    16.05.2017

    Договор

    02.02.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барьерное ограждение"

    Кол-во: 210149

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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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