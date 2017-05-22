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Номер извещения
ГП705387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка барьерного ограждения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 11:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 783-66-78
Факс
--
Адрес электронной почты
o.bychkova@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бычкова Оксана Николавна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 18:00 GMT +322.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 18:0022.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705387Дата и время вскрытия заявок Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 12:0012.07.2017 12:0012.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705387Подведение итогов не позднее Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201712.07.2017 12:0012.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705387Подведение итогов не позднее Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»Административные округа г Москвы/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка барьерного ограждения для Строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для ООО «МОИСС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Комплексная поставка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области Пусковой комплекс (этап строительства) №5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
42.11.10.130
Документация лота
Кол-во: 210149
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