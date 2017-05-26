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    Главная / Торги / Выполнение работ по зачистке дренажных емкостей

    Выполнение работ по зачистке дренажных емкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705385Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по зачистке дренажных емкостейКингисеппПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705385

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по зачистке дренажных емкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Чертеж емкости

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕВСКАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры Невская трубопроводная компания

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов

    Почтовый адрес

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76

    Контактный телефон

    +7 981 746-14-48

    Факс

    Адрес электронной почты

    moiseevaav@nevpipeco.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моисеева Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Кингисепп

    Закупки и тендеры Ленинградская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по зачистке дренажных емкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 14:00 GMT +326.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705385Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по зачистке дренажных емкостейКингисепп

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705385Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по зачистке дренажных емкостейКингисепп

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 14:0002.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705385Подведение итогов не позднее Выполнение работ по зачистке дренажных емкостейКингисепп

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705385Подведение итогов не позднее Выполнение работ по зачистке дренажных емкостейКингисепп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по зачистке дренажных емкостей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Невская трубопроводная компания
    Все закупки и тендеры Невская трубопроводная компания

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76

    Классификатор ОКПД2

    38.2

    Услуги по обработке и утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по зачистке дренажных емкостей"

    Кол-во: 0

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