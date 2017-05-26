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Номер извещения
ГП705385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по зачистке дренажных емкостей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов
Почтовый адрес
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76
Контактный телефон
+7 981 746-14-48
Факс
Адрес электронной почты
moiseevaav@nevpipeco.ru
Ф.И.О. контактного лица
Моисеева Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Кингисепп
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по зачистке дренажных емкостей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 14:00 GMT +326.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705385Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по зачистке дренажных емкостейКингисепп
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705385Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по зачистке дренажных емкостейКингисепп
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 14:0002.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705385Подведение итогов не позднее Выполнение работ по зачистке дренажных емкостейКингисепп
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по зачистке дренажных емкостей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Невская трубопроводная компания
Все закупки и тендеры Невская трубопроводная компания
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Морской Торговый порт "Усть-Луга", Комплекс наливных грузов
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Б. Советская, 16/15 А/Я 76
38.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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