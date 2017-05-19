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Номер извещения
ГП705382
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по комплексному исследованию обогатимости и качественных характеристики рядового угля маломощных пластов У5в У6 Северо-западного участка Эльгинского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-23-61
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Nikolay.Vasilyev@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Оказание услуг по комплексному исследованию обогатимости и качественной характеристики рядового угля маломощных пластов У5в, У6 Северо-западного участка Эльгинского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705382Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному исследованию обогатимости и качественной характеристики рядового угля маломощных пластов У5в, У6 Северо-западного участка Эльгинского месторожденияНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 12:0019.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705382Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по комплексному исследованию обогатимости и качественной характеристики рядового угля маломощных пластов У5в, У6 Северо-западного участка Эльгинского месторожденияНерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.08.2017 12:0031.08.2017 12:0031.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705382Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному исследованию обогатимости и качественной характеристики рядового угля маломощных пластов У5в, У6 Северо-западного участка Эльгинского месторожденияНерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201731.08.2017 12:0031.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705382Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному исследованию обогатимости и качественной характеристики рядового угля маломощных пластов У5в, У6 Северо-западного участка Эльгинского месторожденияНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по комплексному исследованию обогатимости и качественной характеристики рядового угля маломощных пластов У5в, У6 Северо-западного участка Эльгинского месторождения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Саха (Якутия) г.НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
09.90.19.900
09.90
Документация лота
Кол-во: 0
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