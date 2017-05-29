Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика). Сроки оплаты – в течение 60 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя. Срок поставки: в течение 30 календарных дней после подписания договора поставки. Период поставки – с момента заключения договора до 31.10.2017.