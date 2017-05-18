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    Главная / Торги / Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм

    Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705383Дата и время окончания срока приема заявок Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 ммБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705383

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 10:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реквизиты

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 910 743-71-82

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    S.Tukaev@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюкаев Сергей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705383Дата и время окончания срока приема заявок Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705383Дата и время вскрытия заявок Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм Брянск

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705383Подведение итогов не позднее Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм Брянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.05.201724.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705383Подведение итогов не позднее Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм кол-во 10 000м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    5 000м - Брянская обл. Ратовское база, Рогнединский р-н, вблизи деревни Ратовское .Доставка силами и за счет поставщика. 5 000м - Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А, база Баклань. Доставка силами и за счет поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    36.00.20.130

    Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм"

    Кол-во: 10000

    Лот 2

    Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705383Дата и время окончания срока приема заявок Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 ммБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705383Дата и время вскрытия заявок Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 ммБрянск

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705383Подведение итогов не позднее Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 ммБрянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.05.201724.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705383Подведение итогов не позднее Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 ммБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 мм кол-во 120 000м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 000м - Брянская обл. Ратовское база, Рогнединский р-н, вблизи деревни Ратовское .Доставка силами и за счет поставщика. 60 000м - Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А, база Баклань. Доставка силами и за счет поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    36.00.20.130

    Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 мм"

    Кол-во: 120000

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