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Номер извещения
ГП705383
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 10:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 743-71-82
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
S.Tukaev@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюкаев Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705383Дата и время окончания срока приема заявок Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм Брянск
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705383Дата и время вскрытия заявок Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм Брянск
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705383Подведение итогов не позднее Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 32х2,4 мм кол-во 10 000м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
5 000м - Брянская обл. Ратовское база, Рогнединский р-н, вблизи деревни Ратовское .Доставка силами и за счет поставщика. 5 000м - Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А, база Баклань. Доставка силами и за счет поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
36.00.20.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000
Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705383Дата и время окончания срока приема заявок Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 ммБрянск
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705383Дата и время вскрытия заявок Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 ммБрянск
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705383Подведение итогов не позднее Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 ммБрянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Труба ПНД ПЭ100 SDR17,6 63х3,6 мм кол-во 120 000м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
60 000м - Брянская обл. Ратовское база, Рогнединский р-н, вблизи деревни Ратовское .Доставка силами и за счет поставщика. 60 000м - Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А, база Баклань. Доставка силами и за счет поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
36.00.20.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120000
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