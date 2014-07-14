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Номер извещения
ГП407038
Уникальный номер закупки
18
Наименование закупки
Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы установок пожаротушения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-19-01
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
N.Bolonin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болонин Николай Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы установок пожаротушения в цехах ОАО "Уралмашзавод"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2014 12:00 GMT +314.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407038Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы установок пожаротушения в цехах ОАО "Уралмашзавод"Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
14.07.2014 12:0014.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407038Дата и время вскрытия заявок Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы установок пожаротушения в цехах ОАО "Уралмашзавод"Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.08.2014 12:0029.08.2014 12:0029.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407038Подведение итогов не позднее Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы установок пожаротушения в цехах ОАО "Уралмашзавод"Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы установок пожаротушения в цехах ОАО "Уралмашзавод"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы установок пожаротушения в цехах ОАО "Уралмашзавод"Срок выполнения работ - 3 месяца
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, Пл. Первой пятилетки, ОАО "УралмашзаводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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