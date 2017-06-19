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Номер извещения
31705134280
Уникальный номер закупки
ОЗП-007-ПИР-ИП-17
Наименование закупки
ОЗП-007-ПИР-ИП-17 Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение экспертизы по объекту «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 06:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1035
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Галина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение экспертизы по объекту «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 12:00 GMT +319.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134280Дата и время окончания срока приема заявок разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение экспертизы по объекту «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)»г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 12:0019.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705134280Дата и время вскрытия заявок разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение экспертизы по объекту «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)»г. Москва
Подведение итогов не позднее
21.07.2017 12:0021.07.2017 12:0021.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134280Подведение итогов не позднее разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение экспертизы по объекту «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)»г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.07.201721.07.2017 12:0021.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134280Подведение итогов не позднее разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение экспертизы по объекту «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)»г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение экспертизы по объекту «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)»
Начальная цена
1 840 589,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией, техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документацией, техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
71.12.3
71.12.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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