ОЗП-007-ПИР-ИП-17 Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение экспертизы по объекту «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705134280 Уникальный номер закупки ОЗП-007-ПИР-ИП-17 Номер закупки Наименование закупки ОЗП-007-ПИР-ИП-17 Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и прохождение экспертизы по объекту «Перекладка сети системы водоотведения (87 км), реконструкция КНС, строительство сливной станции. Реконструкция канализационных коллекторов 2Д630мм, Д720мм от КНС-2 до КНС-8 (участок от КНС-2 до р. Тура)» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, - Почтовый адрес 625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31 Контактный телефон +7 3452 54-09-40 доб. 1035 Факс +7 3452 54-09-24 доб. 1219 Адрес электронной почты g.ulyanovskaya@vodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Ульяновская Галина Сергеевна Место рассмотрения предложений г. Москва Ключевые слова: строительство

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