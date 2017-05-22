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Номер извещения
ГП705378
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Долот для нужд ООО "Эльгауголь" (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-45
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
irina.kalinina1@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Калинина Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Долот для нужд ООО "Эльгауголь" (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.07.201722.07.2017 10:0022.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705378Подведение итогов не позднее Закупка Долот для нужд ООО "Эльгауголь" (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Долот для нужд ООО "Эльгауголь" (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
29.32.30.390
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 15
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