ОЗЦ-022-17 Поставка антимагнитных пломб для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок исполнения договора: в течение 2017 года по дополнительным уточненным заявкам (Отгрузочным разнарядкам). В течение 30 календарных дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке. Завод изготовитель либо дилер должны письменно подтвердить возможность поставки продукции, в указанный срок Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных