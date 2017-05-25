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    Главная / Торги / ОЗЦ-022-17 Поставка антимагнитных пломб для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    ОЗЦ-022-17 Поставка антимагнитных пломб для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705109042Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку антимагнитных пломб для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705109042

    Уникальный номер закупки

    ОЗЦ-022-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗЦ-022-17 Поставка антимагнитных пломб для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 06:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения ОЗЦ-022-17 от 19.05.2017

    1. Закупочная документация ОЗЦ-022-17

    2. Приложение №1 к ЗД - Техническое задание

    3. Приложение №1 к ТЗ - Перечень и объемы

    4. Приложение №2 к ЗД - Проект договора

    5. Приложение №3 к ЗД - Форма подачи предложений

    6. Приложение № 4 к ЗД- Критерии оценки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1035

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    g.ulyanovskaya@vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ульяновская Галина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Изделия из пластмасс

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на поставку антимагнитных пломб для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2017 12:00 GMT +325.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705109042Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку антимагнитных пломб для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2017 12:0025.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705109042Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку антимагнитных пломб для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201729.06.2017 12:0029.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705109042Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку антимагнитных пломб для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на поставку антимагнитных пломб для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Начальная цена

    2 004 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60 000,00 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень, 30 лет Победы, 31, Центральный складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок исполнения договора: в течение 2017 года по дополнительным уточненным заявкам (Отгрузочным разнарядкам). В течение 30 календарных дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке. Завод изготовитель либо дилер должны письменно подтвердить возможность поставки продукции, в указанный срок Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    22.29.22

    Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.2

    Производство изделий из пластмасс

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка антимагнитных пломб для нужд ООО «Тюмень Водоканал»"

    Кол-во: 60000

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