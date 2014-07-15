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Номер извещения
ГП407037
Уникальный номер закупки
179-ЗД/260614-ОЗП
Наименование закупки
Открытый запрос предложений №179-ЗД/260614-ОЗП на право заключения договора на выполнение работ на объекте: «Южноуральская ГРЭС-2»:
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
gorobets-TS@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка Водонагревателя со встроенными элементами 2000 л, 3* 400В Клим. исп.- УХЛ4. Главный корпус. Хозяйственно - питьевой водопровод.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2014 12:00 GMT +315.07.2014 12:0015.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Водонагревателя со встроенными элементами 2000 л, 3* 400В Клим. исп.- УХЛ4. Главный корпус. Хозяйственно - питьевой водопровод.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2014 12:0016.07.2014 12:0016.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407037Дата и время вскрытия заявок Поставка Водонагревателя со встроенными элементами 2000 л, 3* 400В Клим. исп.- УХЛ4. Главный корпус. Хозяйственно - питьевой водопровод.Краснодар
Подведение итогов не позднее
18.08.2014 12:0018.08.2014 12:0018.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407037Подведение итогов не позднее Поставка Водонагревателя со встроенными элементами 2000 л, 3* 400В Клим. исп.- УХЛ4. Главный корпус. Хозяйственно - питьевой водопровод.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Водонагревателя со встроенными элементами 2000 л, 3* 400В Клим. исп.- УХЛ4. Главный корпус. Хозяйственно - питьевой водопровод.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка материалов для устройства инженерных сетей. Котельное отделение. Канализация.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2014 12:00 GMT +315.07.2014 12:0015.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для устройства инженерных сетей. Котельное отделение. Канализация.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2014 12:0016.07.2014 12:0016.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407037Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для устройства инженерных сетей. Котельное отделение. Канализация.Краснодар
Подведение итогов не позднее
18.08.2014 12:0018.08.2014 12:0018.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407037Подведение итогов не позднее Поставка материалов для устройства инженерных сетей. Котельное отделение. Канализация.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для устройства инженерных сетей. Котельное отделение. Канализация.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка материалов. Водоподготовительные установки. Производственный блок.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2014 12:00 GMT +315.07.2014 12:0015.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов. Водоподготовительные установки. Производственный блок.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2014 12:0016.07.2014 12:0016.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407037Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов. Водоподготовительные установки. Производственный блок.Краснодар
Подведение итогов не позднее
18.08.2014 12:0018.08.2014 12:0018.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407037Подведение итогов не позднее Поставка материалов. Водоподготовительные установки. Производственный блок.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов. Водоподготовительные установки. Производственный блок.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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