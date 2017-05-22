Лот 1

1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703)