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    Главная / Торги / закуп сортового проката в соответствии с заявкой

    закуп сортового проката в соответствии с заявкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705375Дата и время окончания срока приема заявок 1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703) ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705375

    Уникальный номер закупки

    176-562/17г. от 11.05.17г.

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закуп сортового проката в соответствии с заявкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.05.2017 08:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    bolotova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болотова Наталья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 06:00 GMT +322.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705375Дата и время окончания срока приема заявок 1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703) Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 06:0022.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705375Дата и время вскрытия заявок 1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703) Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.07.2017 06:0022.07.2017 06:0022.07.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705375Подведение итогов не позднее 1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703) Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.07.201722.07.2017 06:0022.07.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705375Подведение итогов не позднее 1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703) Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский,33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа (с возможностью приема иных условий)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.10.66.190

    Прокат сортовой прочий из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    заявка

    13.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сортовой прокат"

    Кол-во: 0

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    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237212
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    593733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    3 506 286
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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