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Номер извещения
ГП705375
Уникальный номер закупки
176-562/17г. от 11.05.17г.
Наименование закупки
закуп сортового проката в соответствии с заявкой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 08:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
{}
Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 06:00 GMT +322.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705375Дата и время окончания срока приема заявок 1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703) Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 06:0022.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705375Дата и время вскрытия заявок 1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703) Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.07.2017 06:0022.07.2017 06:0022.07.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705375Подведение итогов не позднее 1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.07.201722.07.2017 06:0022.07.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705375Подведение итогов не позднее 1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703) Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Швеллер 10У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,600т. (202808702) 2. Швеллер 12У ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 8,500т. (202808702, 202808703, 202808603) 3. Уголок 50*5 ст. 09Г2С –ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,400т. (202808702, 202808703) 4. Уголок 50*5 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,600т. (202808703, 202808603) 5. Уголок 50*4 ст. 09Г2С – ГС-5-295 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8509-93 в количестве 0,700т. (202808703, 202808602, 202808603) 6. Уголок 25*3 ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-83 в количестве 0,100т. (202808703, 202808603) 7. Швеллер 10У ст. СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 2,000т. (202808703, 202808603) 8. Полоса 4*40 СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 в количестве 0,400т (202808603, 202808703) 9. Лента 2,5*150 СТ3ПС2 ГОСТ 6009-74 в количестве 1,000т (202808603, 202808703)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский,33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24.10.66.190
G
Документация лота
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